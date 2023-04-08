Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezindeki Dabakhane ile Akpınar mahallelerinde ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makineleri yardımıyla yıkımları gerçekleştirilen ağır hasarlı binaların molozları kamyonlara yükleniyor.

Enkaz kaldırma çalışması nedeniyle Kışla Caddesi'nin eski Belediye Meydanı mevkisi araç trafiğine kapatıldı.

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