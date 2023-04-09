MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da, tamamlanan kesin hasar tespit listeleri muhtarlıklara asıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremler nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentte gerçekleştirilen kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kesin hasar askı listelerinin yapıların bulunduğu mahalle muhtarlıklarında 7 Nisan itibarıyla askıya çıkartıldığı, listelerin 6 Mayıs'a kadar askıda kalacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından e-devlet sistemine de gerekli veriler girilmiştir. Hasar tespitlerine itiraz etmek isteyenler, Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi adresinde hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bahçesindeki ofislerde, Malatya merkez kapalı çarşı üzerinde bulunan çadır ofiste, Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan iletişim ofisinde ve tüm ilçe kaymakamlık hizmet binalarında bulunan Hasar Tespit İletişim Ofisi'ne itiraz dilekçelerini fiziki olarak verebilecekler ya da yine aynı tarihler arasında e-devlet üzerinden Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri sekmesinden elektronik ortamda itiraz dilekçelerini oluşturabileceklerdir. Kesin hasar askı listeleri ile birlikte askı itirazları 7 Nisan tarihinde başlayacak, 6 Mayıs tarihinde saat 23.59'da son bulacaktır."

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