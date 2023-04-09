İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da afet koordinasyon toplantısına katıldı

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MALATYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da afet koordinasyon toplantısı yaptı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Bakan Soylu, deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldıktan sonra ilden ayrıldı.

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