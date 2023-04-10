Malatyalı depremzedeler için el birliğiyle konteyner kentler oluşturuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Yıldırım ilçe belediyesi ile özel firmalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da depremzedeler için 1200 konteynerlik geçici barınma alanı kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte AFAD, Yıldırım Belediyesi ve özel firmalar, Yeşilyurt Belediyesinin de desteğiyle konteyner kent oluşturuyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Yıldırım Belediyesi şantiye şefi Alpaslan Şahbaz, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana bölgede çalıştıklarını söyledi.

Yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Şahbaz, "Dışarıdan hiçbir destek almadan yaklaşık 40 personelimizle burada çalışıyoruz, üçüncü etabın sonuna geldik. Ramazan Bayramı'na kadar inşallah buraya 150 ailemizi yerleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

- "Sabah başlayıp iftar saatine kadar arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor"

Şahbaz, depremzedelerin bir an önce konteynerlere yerleştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Depremzedelere çeşitli yardımlarda da bulunduklarını aktaran Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bize tahsis edilen bu alanda Yıldırım Belediyesi ve özel iştiraklerle yaklaşık 1200 konteyner kuruyoruz. Burada yaklaşık 5-6 bin kişinin barınması planlanıyor. Şu ana kadar altyapı ve elektrik tesisatlarımızın yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktayız. Bu alanın altyapısı sıfırdan yapıldı ve tamamlandı. Burayı 'Haydi Yıldırım Kardeşin Üşümesin' projesi kapsamında yapıyoruz. Yaklaşık 15 gün içerisinde konteynerlerin yapımının tamamlanmasıyla depremzedelerin burada barınmasını hedefliyoruz."

Şantiye şeflerinden Coşkun Konca ise ramazan ayı kapsamında günlük bin kişiye iftar ve sahurluk verdiklerini dile getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 4 mescit ve Kur'an kursu kurduklarını belirten Konca, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizde çalışma saati mefhumu yok. Sabah başlayıp iftar saatine kadar arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın vermiş olduğu desteklerle bu işleri yapıyoruz. Biz burada görevli değiliz, gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bizler evlerimizde sıcak yuvamızda otururken, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın da sıcak bir yuvada barınmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.