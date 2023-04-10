Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor

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MALATYA (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE / ABDULLAH ÖZKUL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da bugüne kadar 221 tır yardım malzemesini depremzedelere ulaştıran Başakşehir Belediyesi, ramazanda günlük 10 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk gününden itibaren Malatya'da arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine destek veren Başakşehir Belediyesi, ramazan ayında da yaraların sarılmasına katkı sunuyor.

Başakşehir Belediyesi Malatya Koordinatörü İrfan Köpürür, AA muhabirine, merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde lojistik merkez kurduklarını söyledi.

Depremzedelerin gıda, hijyen, su, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Köpürür, "Depremin ilk gününden itibaren üç öğün yemek çıkartıyoruz. Sıcak yemeklerle insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

- "İnsanlara anında sıcak yemek veriyoruz"

Köpürür, ramazanda iftar ve sahurun yanı sıra oruç tutamayanlar için de yemek çıkarmaya devam ettiklerini anlattı.

Hazırlanan yemeklerin depremzedelere sıcak bir şekilde ulaştırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Köpürür, "Ramazanda iftar çok önemli. Erken dağıtıldığı zaman soğuyabiliyor, vaktinde dağıtırsanız da insanlar gecikebiliyor. Biz tıpkı İstanbul'da sokak iftarlarımızda kurmuş olduğumuz sistemi buraya kurduk. Bütün yemeklerimizi, kaplarında ayrıştırılmış bir şekilde paketliyoruz. Termobox'lara koyuyoruz ve insanlara anında sıcak veriyoruz. Bu şekilde ısı kaybı olmuyor ve insanlar iftar saatinde yemeğini sıcak yiyebiliyor." diye konuştu.

Köpürür, isteyen vatandaşların yemeklerini lojistik üs merkezinden aldıklarını ayrıca Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle farklı lokasyonlarda toplu alanlara da yemek tedariki yaptıklarını aktardı.

Günlük yaklaşık 10 bin kişilik sıcak yemek çıkardıklarına işaret eden Köpürür, ramazanın manevi ruhunu ve bereketini paylaştıklarını kaydetti.

Köpürür, hayırseverlerin katkılarıyla alınan gıda, giyecek, ayakkabı, battaniye, soba gibi yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar Malatya'ya 221 adet yardım tırı ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 65 lojistik tırımızı da buraya getirdik. Dolayısıyla burada hep birlikte el ele verip yaraları sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz"

Depremin ilk gününden itibaren güvenlik güçlerinin sahada görev yaparak kendilerine güç kattığına değinen Köpürür, şöyle devam etti:

"Devlet, millet olarak ilk andan itibaren buradaydık. Burada farklı yaralar açmak yerine yaraları sarmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar gayret sarf eden, emek veren, destek veren bütün vatandaşlarımıza, polis teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiğimize, belediyelerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Birlik ve beraberliğin aşamayacağı hiçbir engel yok."

Depremzedelerden Tayfun Şahin de Başakşehir Belediyesinin depremin ilk gününden bu yana barınma ve gıda yardımları konusunda kendilerine destek verdiğini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

Yurdagül Ergin ise "Hasta, yatalak annem var. Allah razı olsun her türlü desteği veriyorlar, biz çok memnunuz. Ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

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