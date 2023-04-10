Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü

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MALATYA (AA) - Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen" ve asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.

Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.





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