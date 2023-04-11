Doğanşehir'in kırsal mahallelerindeki depremzedelere ekipler hummalı çalışmalarla gıda kolisi ulaştırıyor

MALATYA (AA) - ABDULLAH ÖZKUL-GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ekipler, kırsal mahallelerde ziyaret ettikleri depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Doğanşehir ilçesinde Sivas Valiliği koordinasyonunda depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor.

Dağınık yerleşimin yaygın olduğu yaklaşık 38 bin nüfuslu ilçede, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolileri ve diğer ihtiyaç malzemeleri, ekiplerce hummalı çalışmalarla kırsaldaki mahallelere kadar ulaştırılıyor.

Şu ana kadar 15 bin gıda kolisinin dağıtıldığı ilçede, ramazan sonuna kadar 15 bin kolinin daha ailelere teslim edilmesi hedefleniyor.

İlçeye koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, depremin ilk dönemlerinde ilçeye hayırseverler tarafından yaklaşık 300 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Yardımların sosyal markete dönüştürülen spor salonunda tasnif edilerek depremzedelere ulaştırıldığını belirten Şimşek, vatandaşların kıyafet, ayakkabı, gıda ve hijyen gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiğini anlattı.

- "Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek"

Şimşek, ekiplerin yardım malzemelerini en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 15 bin vatandaşımıza gıda kolisi ve diğer ürünler ulaştırıldı. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Hayırseverler ramazan dolayısıyla gıda kolisi ve diğer ürünleri gönderiyor. İhtiyaç duyduklarımızı AFAD'dan da talep edebiliyoruz. Ramazan nedeniyle vatandaşlarımıza bu hizmetlerin ulaştırılmasına biraz daha ağırlık verdik. Yine 12 sıcak yemek noktamız var. Öğretmenevinde pişen yemekler tüm çadırlarımıza ve konteyner kentlere ulaştırılıyor. Yine vatandaşlarımız, bazı belediyelerimizin, hayırseverlerimizin oluşturduğu aşevlerinden yararlanıyor."

Bölgede dağınık yerleşimin yaygın olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mahalleler bile kendi içerisinde çok dağınık. Vatandaşlarımızın buraya gelip bu yardımları alması biraz zor. Ekipler, bu yardımları vatandaşımızın çadırına, evine, onların ayağına kadar götürüyor. Vatandaşlarımıza en azından deprem döneminde ve ramazan boyunca güzel hizmet sunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Münevver Akbaş, büyük bir felaket yaşandığını belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Biz yaşadık, Rabb'im kimseye yaşatmasın. Rabb'im, sizin acılarınızı, çocuklarınızın acısını göstermesin." dedi.

Gülay Akbaş ise gıda kolilerini getiren görevlilere teşekkür etti.

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