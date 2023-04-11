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Deprem bölgesinden İstanbul'a dönerken kazada ölen çocuğun adını tiyatrocular yaşatacak

AA

Deprem bölgesinden İstanbul'a dönerken kazada ölen çocuğun adını tiyatrocular yaşatacak

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / ABDULLAH SÖYLEMEZ - Bağcılar Belediyesinin depremzedelere yardım ekibinde yer alan, babasını özlediği için Malatya'ya gelen ve İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazasında yaşamını yitiren 10 yaşındaki Hilmi Eymen Dinleyici'nin isminin yaşatılması için tiyatrocular çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'ya Bağcılar Belediyesi yardım ekipleri gönderdi.

Bağcılar Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici'nin 10 yaşındaki oğlu da babasını çok özlediği için Malatya'ya geldi.

Belediye ekiplerinin İstanbul'a dönüşe geçtiği 6 Nisan'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Hilmi Eymen'in cenazesi, Güngören'de toprağa verildi.

Küçük çocuğun, Malatya'da etkinlik çadırında depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikte babası tarafından çekilen son görüntülerine ulaşıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu'nda yer alan Ömer Konakçı, AA muhabirine, Hilmi Eymen'in son düzenledikleri etkinlikte "Evet-Hayır" yarışmasına katıldığını, ölümünü duyduklarında ekip arkadaşlarıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Acı haber üzerine 4 gün depremzede çocuklar için düzenledikleri etkinliklere çıkamadıklarını dile getiren Konakçı, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Eymen 10 yaşında pırıl pırıl masum ve kahraman bir çocuktu. Babasıyla Malatya'ya depremzedelere yardımcı olmak için gelmişti. Bağcılar Belediyesinde görevliydi babası ve onunla gelmişti. Babasından duyduğumuz kadarıyla babasını özlediği için Malatya'ya gelmek istemiş. Buradaki depremzedelere yardım etmek istediğini söylemiş. Babası buradaki barınma şartlarının zor olduğunu söylese de o bir şekilde onları ikna etmiş ve buraya gelmiş. Buraya geldiğinde biz onu sahneye çıkarmıştık. Son videosu da bizlerle o sahnede çekilen video oldu. O kadar üzgünüz ki. Evet-hayır yarışması yapıyordum. Video çeken kim diye sordum. O da 'Babam' dedi, baban mı diye söyleyince 'Evet' dedi ve yarışmayı kaybetti."

- "23 Nisan'da onun adına etkinlik düzenleyeceğiz"

Konakçı, küçük çocuğun isminin bir mahalleye veya parka verilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Hilmi Eymen'in öğretmeni ve babasıyla görüştüklerini dile getiren Konakçı, "Masum, saf, sınıfın en sevileni ve çok çalışkan öğrenci olduğunu söylediler." dedi.

Babasının görüşme sırasında çok duygulandığını anlatan Konakçı, "Telefonda bize Hilmi Eymen'i anlatırken çok duygulandı." ifadesini kullandı.

Hilmi Eymen'in ismini yaşatmak için ekip arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Konakçı, şöyle devam etti:

"Onun adına birçok etkinlik yapacağız. Üzüntüsünü henüz atlatamadık, kendimize gelemedik. 23 Nisan'da onun adına bir etkinlik düzenleyeceğiz. Onun yaptığı kahramanca bir işti. Babasının telefonda 'Benim oğlum çocukluğunu yaşayamadı, birden olgunlaştı.' sözleri onun bu kahramanca yaklaşımını bize gösterdi. Allah mekanını cennet eylesin."

Depremlerden etkilenen Malatya'da görev yaptıktan sonra 6 Nisan'da İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçiren Bağcılar Belediyesi çalışanı 2 kişi ile personelden Ensar Dinleyici'nin oğlu Hilmi Eymen Dinleyici hayatını kaybetmiş, Ensar Dinleyici'nin aralarında bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.

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