Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

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MALATYA (AA) - Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire, psikolog, radyoloji teknikeri ile halk sağlığı uzmanı bulunuyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, sağlık sorunu olan 40 depremzedeyi mobil sağlık aracında muayene etti, yetişkinlere de psikososyal destek hizmeti verildi.

Kayseri Kızılay Hastanesinde görevli hemşire Asiye Beyan, AA muhabirine, gönüllü olarak deprem bölgesine geldiğini, kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Beyan, "Çadırları ziyaret ederek vatandaşların sağlık sorununun olup olmadığını sorduk, sağlık hizmeti verdiğimiz konusunda bilgilendirdik. Sonrasında sağlık sorunları olan vatandaşlarımızı doktorumuzla muayene ederek, gerekli ilaçları verdik." dedi.

Muayenesinin ardından ilacını alan depremzedelerden Meryem Bağna da verilen hizmetten memnun olduğunu dile getirerek, "Kızılay'a teşekkür ederim, Allah devletin eksikliğini vermesin. Kızılay'ın yemeğinden, odun ve kömüründen, çadırından her şeyinden yararlanıyoruz. " diye konuştu.





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