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AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu

AA

AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu

MALATYA (AA) - ABDULLAH ÖZKUL/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan AFAD gönüllüsü emekli doktor Dilek Bayraktar (55), Sivas Valiliği koordinasyonunda geliştirdiği projeyle doğumu yaklaşan anne ve bebeklerinin 3 aylık ihtiyacını karşıladı.

Depremlerin hemen sonrasında AFAD gönüllüsü olarak ilçeye gelen emekli doktor Bayraktar, yaklaşık bir ay bölgede yardım faaliyetlerine katıldı.

Bayraktar, Sivas Valiliği koordinesinde doğumuna 3 ay kalan anne adayları ve bebeklerinin ihtiyaçlarının karşılanması için proje geliştirdi.

Proje sayesinde temin edilen ve 3 ay yetecek kadar bebek bezi, ıslak mendil, mama, kıyafet, battaniye, şampuan, biberon, emzik gibi ihtiyaç malzemelerini anne adaylarına ulaştıran Bayraktar, AA muhabirine, depremin 24'üncü saatinde AFAD gönüllüsü olarak ilçeye geldiğini, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Depremden sonra ilk günlerin çok zorlu geçtiğini belirten Bayraktar, zamanla çalışmaların sistematik hale geldiğini anlattı.

Bayraktar, Sivas Valiliği koordinesinde, doğuma 3 ay kalan anne adaylarına yönelik bir proje hazırladıklarını aktararak, "Hamilelik zaten çok zor bir süreç. Bebeğimiz doğduğunda annemizin hiç değilse bebek bezi gibi bir düşüncesi olmasın, bakımla ilgili malzemeleri sorun etmesin, ıslak mendil ne olacak? Hastaneden çıkarken bebeğime ne giydireceğim? Üzerine örteceğim battaniye, şampuan olacak mı? gibi bir düşüncesi olmasın istedik." ifadelerini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 54 hamilenin son 3 ayında olduğunu öğrendiğini, 45 kişiyle iletişime geçtiğini dile getiren Bayraktar, bunlardan 13'ünün şehir dışına gittiğini, 6'sının da yardıma ihtiyacı olmadığını söylediğini ifade etti.

Bayraktar, 26 anne adayıyla birebir irtibata geçerek ilgilendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece hamilelikle ilgili ihtiyaçları değil engelli kardeşinin ihtiyaçlarını da karşıladık. Hamilemizin giyim ihtiyaçlarını karşıladık. Özellikle hastanede yattığı süre içinde kullanabileceği ihtiyaçları da toparladık. Yani ne ihtiyaç varsa bir araya getirdik. Malatya'dan ilçeye gelmiş bir hamilemiz vardı. Erken doğmuş 7 aylık bir bebeğimiz vardı. Onları ekledik derken yardım ulaştırdığımız kişi 30'u geçti. Şu anda üç aylık paketleri ulaştırdık."

İlçede Altıntop Mahallesi'nde çadırda yaşayan Dilek Artuç da (29) Dilek hanımın kendisine çok yardımcı olduğunu ve kendilerini unutmadığını dile getirdi.

İki çocuğunun olduğunu üçüncüyü hamile olduğunu belirten Artuç, şöyle konuştu:

"Hızır gibi yetişti. Çocuklarımızın bezleri yoktu, getirdi. Kahvaltılıklarımız yoktu getirdi. Allah razı olsun. Her şekilde aradı. Mesela şu an her yer kapalı, gidemiyoruz, alamıyoruz. Pişik kremine kadar gidip kendi elleriyle getirdi. O kadar duygulandık ki anlatamam, bizi düşündüğü, bizim için gidip çaba harcadı, düşünenler olduğunu gördük. Kızım olacak, hastane çantamızın içine oğlumun kıyafetini koymuştum. Beni yardım için arayınca kız kıyafeti getirin dedim. Çünkü kız bebeğine oğlan kıyafeti giydirmek çok buruk bir şey yani. Sağ olsun getirdi."

Gövdeli Mahallesi'nde yaşayan beşinci çocuğuna hamile Güllü Tat (43) ise Bayraktar'ın hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıktığını dile getirerek, "Buraya gönüllü olarak geldi. Bizimle çok ilgilendi. Allah'ım onu da hep iyi insanlarla karşılaştırsın." dedi.

Tat, büyük bir felaket yaşadıklarını ancak devletin bütün imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

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