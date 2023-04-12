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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya esnafının eski günlerine dönmesi için konteynerlerden iş yerleri kuruluyor

AA

Malatya esnafının eski günlerine dönmesi için konteynerlerden iş yerleri kuruluyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören iller arasında yer alan Malatya'da, ticaretin canlanması için konteynerlerden geçici iş yerleri kuruluyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremler Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. Kentteki çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya devam edildiği kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışmalar yürütülüyor.

Esnafın eski günlerine dönmesi ve ekonominin yeniden canlanması için kentin belirli yerlerine konteynerlerden geçici iş yerlerinin kurulmasına devam ediliyor.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AA muhabirine, kentin depremlerde büyük zarar gördüğünü söyledi.

Yıkımın çok fazla olması nedeniyle esnafın da herkes gibi çok zor durumda olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Hem özel sektörde hem kendi odalarımızla ve Ankara'daki esnaf teşkilatımızın yapacağı geçici iş yerleri olarak belediyenin yanında 340'a yakın konteyner kuruyoruz. Rus pazarı olarak bilinen başka bir yerde de Ankara Valiliği ve Ankara esnaf teşkilatının yaptığı 140 iş yerimiz var. Tören alanı dediğimiz yerde de 75 iş yeri kuruldu. Malatya'nın çeşitli yerlerinde esnaf ve sanatkarlar, kendi konteynerini alarak evleri ve iş yerlerinin önünde işlerini yapma imkanı bulacak."

Keskin, geçici iş yerlerinin yeterli olmadığını ancak daha fazlası için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Malatya'nın eski günlerine dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Ticareti ayağa kaldırmadan bir kenti ayağa kaldıramazsınız. Mutlaka ve mutlaka yapılması gereken ticareti ayağa kaldırmak. İnsanları yerinde tutmak. Esnaf ve çarşı ahengini bozmamak suretiyle kalıcı iş yerlerinin kurulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yakında buraya gelecek ve bunu tekrar talep edeceğiz. Sadece burada değil, Doğanşehir'de, Akçadağ'da ve diğer ilçelerimizde de konteynerlerden geçici iş yerlerini kurmaya başladık. Malatya'da 3 bin 500'e yakın geçici iş yeri kurarak esnafın bir nebze de olsa rahatlamasını istiyoruz. "


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