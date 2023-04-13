Depremzede tiyatrocular çocuklar için sahneye çıkıyor

MALATYA (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerde arkadaşlarını ve yakınlarını kaybeden Malatyalı tiyatrocular, acılarını bir kenara bırakıp kendilerini çadır ve konteynerlerde kalan çocukları mutlu etmeye adadı.

6 Şubat'taki depremlerin yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Malatya'da, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencisi, sağlık çalışanı gibi gönüllülerinden oluşan "Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi", kendileri gibi depremzede olan çocukların yüzünü güldürmek için çadırları gezerek etkinlikler düzenliyor.

Depremlerin hemen sonrasında çocuklar için mesai yapan tiyatro ekibi, "Karagöz ve Hacivat", "Keloğlan" ve "Nasreddin Hoca" gibi farklı karakterlerin kostümlerini giyerek çeşitli oyunlar sergiliyor.

Eğlenceli oyunlarla mutlu ettikleri çocuklara pamuk şeker hediye eden tiyatro ekibi, hasar görmeyen evlerde yaşayan engelli çocuklara da gösteri yaparak onları eğlendiriyor.

- "Çocuklardan ayrıldıktan sonra buruk bir şekilde üzgünlüğümüz devam ediyor"

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ömer Konakçı, AA muhabirine, depremlerde ekip arkadaşlarının yakınlarını kaybettiğin anlattı.

Konakçı, şöyle konuştu:

"Depremler sonrası 'çocuklar için ne yapabiliriz' diye düşünerek kendimizi çadırlara attık. Çocuklarla ilgilenip onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Kısa süreliğine de olsa onları tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzlerindeki gülümseme bizleri de etkiliyor. Bizim de yüzümüzün gülmesini sağlıyor. Çocuklardan ayrıldıktan sonra buruk bir şekilde üzgünlüğümüz devam ediyor. Bugünleri hep birlikte el birliğiyle atlatacağız. Ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekibimiz farklı mesleklerde çalışanlardan oluşuyor."

Yakın ilçeler ve depremlerden etkilenen diğer illere de gitmeye başladıklarını dile getiren Konakçı, "Kahramanmaraş'a gitmeyi düşünüyoruz. Evlerinde kalan engelli kardeşlerimiz var. Evlerine gidip onlara tiyatro gösterisi yapıyoruz ve bundan dolayı çok mutlu oluyorlar. Çocuklar güldükçe bizim de yüzümüz gülmeye devam edecek." dedi.

- "Çadır çadır gezerek onlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Ahmet Eşsiz, 4 yıldır tiyatroyla uğraştığını ve depremlerin hemen ardından çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Defne Çoban da depremlerde Malatya'da olduğunu ve kendi acılarını bir kenara bırakarak çocuklar için seferber olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu depremlerden sonra bizler bir şekilde ayağa kalkabiliyoruz ama çocukların ayağa kalkması biraz daha zor. Çadır çadır gezerek onlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrı ayrı çocuklarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Her çocuğun gönlüne dokunabilmek için uğraşıyoruz. Çocuklar bu şekilde mutlu olup depremi unutuyorlar. Bir anne bana 'depremlerden sonra tırnaklarını yemeye başladı iyi ki geldiniz sizden sonra tırnak yeme alışkanlığını bıraktı.' dedi. Bunlar bizi mutlu ediyor."

Acil tıp teknisyeni ve tiyatro oyuncusu Aslı Şahin ise deprem sonrası yaşadıkları olumsuzları çocuklar sayesinde hafızasından sildiğini söyledi.

Depremde çok sayıda insanı enkazdan çıkardığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Çocuklardaki mutluluğu görünce bütün yorgunluklarımız geçiyor. Bu bizi motive edip her şeyin güzel olacağına inandırıyor. Nöbet çıkışlarında hemen buraya geliyorum. Zaten 5 programımız oluyor. Çok yorucu oluyor ama bir tane çocuğun gülümsemesini görünce ve o gülümsemesinin sebebi de biz olunca ve gözlerindeki ışıltıyı görünce hiç bir yorgunluğumuz kalmıyor."





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