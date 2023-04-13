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Depremzede öğrenciler, Mehmetçiğin kurduğu çadır okullarında üniversiteye hazırlanıyor

AA

Depremzede öğrenciler, Mehmetçiğin kurduğu çadır okullarında üniversiteye hazırlanıyor

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / ABDULLAH SÖYLEMEZ - Malatya'da evleri ya da okulları depremlerde hasar gören öğrenciler, üniversite sınavına Mehmetçiğin kurduğu çadır okullarında hazırlanıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, öğrencilerin derslerinden kopmaması için çalışmalar sürüyor.

Akçadağ ilçesindeki Fatih Fen Lisesi bahçesine kurulan çadırlarda eğitimlerini sürdüren 12. sınıf öğrencileri, geleceğe dair hayallerini ve umutlarını kaybetmezken üniversiteyi kazanmak için yoğun şekilde ders çalışıyor.

Okul bahçesinde 8. sınıfların da aralarında bulunduğu 127 öğrencinin eğitim gördüğü 6 çadırda 19 gönüllü öğretmenin verdiği kurslara katılan öğrenciler, depremin travmasını üzerlerinden atarak yapılan denemelerdeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

- "Denemelerde yükselişe geçtik"

Kursa gelen 12. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Balık, AA muhabirine, deprem sonrası yaşadıkları çöküşü kısa sürede üzerlerinden attıklarını söyledi.

Diğer illerdeki öğrencilere nazaran bir süre arkadaş sıkıntısı yaşadıklarını belirten Balık, "Okuldaki arkadaşlarımız deprem sonrası dağıldı ve arkadaş sıkıntımız vardı. Bu çadırlara gelince sorun ortadan kalktı. Yapılan kurslar ve dersler sayesinde bizler çok iyi bir konuma geldik." dedi.

Evlerin yıkılması, insanların hayatını kaybetmesinin üzerlerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu anımsatan Balık, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası dersleri pek düşünemedik. Aile ve arkadaş çevremizin gördüğü zararları göz önüne alınca derslerden koptuk. Fakat sonrasında bizim için hazırlanan ortam bizlere çok kazanımlar sağladı. Denemeler yapılmaya başladı ve denemelerde daha önceki net ortalamasında artış oldu. Önceden 50 olan netimi 60'a çıkardım. Verilen destekler derslerimize önemli katkı sağladı ve başarı kendi kendine geldi. Diğer arkadaşlarımızın adına konuşursak ortak olarak derslerde yükselişe geçtik. Buraya gelip derslerimize çalıştık ve denemelerde yükselişe geçtik."

Lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Evin de çadır okullarda elde ettikleri başarının devamı halinde hayalleri olan bölümü kazanabileceklerini aktardı.

Kendisi gibi arkadaşlarının tamamının deneme sınavlarındaki net ortalamalarında yükseliş olduğunu ifade eden Evin, şunları kaydetti:

"Depremden sonra çok büyük bir çöküşe geçtik. Sonra çadır okullara geçtik ve biraz yükselmeler oldu. Şu an sosyal olarak da yüksek bir ivme yakaladık. Dersler iyi ve zaten bunu ortam sayesinde toparladık. Denemelerde yükselişe geçtik. Böyle devam ederse sınavlarda istenilen başarıyı yakalarız."

- Hemşire olmak istiyor

Arife Ümürhan da devletin sağladığı destekler sayesinde ilk günlere nazaran çok iyi bir duruma geldiklerini söyledi.

Verilen kaynak destekleri ile deneme sınavlarındaki başarılı notların motivasyonlarını artırdığını dile getiren Ümürhan, şöyle devam etti:

"Bize çadır okullarda sağlanan imkanlar önemli bir artı sağladı. Denemelerle artan netlerimiz sınav öncesi bizim için iyi bir motivasyon oluyor. Bizim sınava daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak ve bize artı katacak. Üzerimizdeki olumsuz psikolojiyi tamamen atamasak da buraya gelince dışarıdaki hayatı unutabiliyoruz. Hem arkadaşlarla hem dersler sayesinde bu süreci daha kolay atlatıyoruz. Karamsarlık bir taraftan var ama burada derslere daha çok asılıyoruz. Hemşire olmak istiyorum ve hayalimdeki bölümü de kazanacağıma inanıyorum."

Hukuk fakültesini kazanmak için çok çalıştığını ve deneme sınavlarında yeniden eski başarısını yakaladığını vurgulayan 17 yaşındaki Esmanur Çolak ise "Hedeflerime ve hayallerime ulaşacağıma inanıyorum. Çadır okul çok motivasyon veriyor. İlk günlere göre daha iyiyim ve eskisine göre denemelerdeki başarı oranım yükselmeye başladı." dedi.

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