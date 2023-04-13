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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konteyner kentteki aile sağlığı merkezi depremzedelere hizmet sunuyor

AA

Konteyner kentteki aile sağlığı merkezi depremzedelere hizmet sunuyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentte kurulan aile sağlığı merkezinde afetzedelere hizmet veriliyor.

Malatya Sağlık Müdürlüğünce, depremzedelerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla Battalgazi ilçesindeki Teknokent Konteyner Kent'te kurulan aile sağlığı merkezinde 2 doktor, 2 de hemşire görev yapıyor.

Teknokent Konteyner Kent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Miraç Fırat, AA muhabire, depremin yaşandığı gün kentte olduğunu söyledi.

Depremin dördüncü günü ailesini il dışındaki akrabalarının yanına gönderdiğini belirten Fırat, kendisinin ise kentte kalarak depremzedelere hizmet verdiğini anlattı.

Fırat, yaklaşık bir ay kentin farklı noktalarına kurulan aile sağlığı merkezlerinde görev yaptığını ifade ederek, "Kolay olmayan günlerdi, herkes için zordu. Hava soğuktu, kış şartlarında çadırda hizmet vermeye gayret ettik. Elimizden geldiğince vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık devletimizin bize sunduğu imkanlar dahilinde." dedi.

Kendisi gibi depremzedelere sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini dile getiren Fırat, "Daha önce Yeşilevler Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet veriyordum. Teknokent Konteyner Kent Aile Sağlığı Merkezi'nde iki aydır, iki poliklinik olarak hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Fırat, günlük ortalama 50 hastanın muayene olduğuna işaret ederek, "Burada koruyucu sağlık hizmeti de veriyoruz. Gebe ve çocuk izleme ile bağışıklama alanlarında hizmet vermekteyiz. Bize genellikle kronik hastalığı olanlar geliyor, muayene ediyoruz ve ilaç yazıyoruz. Üst solunum ve alt solunum yolu vakaları da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aile sağlığı merkezinde 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini belirten Fırat, ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar ile acil hastaları ise hastaneye sevk ettiklerini aktardı.

Şeker ve tansiyon hastası Makbule Eren, aile sağlığı merkezinden hizmet aldı.

Depremde evinin hasar gördüğünü ifade eden Eren, "Konteynerde çocuklarım ve eşimle 4 kişi kalıyoruz. Oğlum da bitişik konteynerde 6 kişi kalıyorlar." dedi.

Eren, şeker ve tansiyon hastası olduğu için ilaç kullandığına işaret ederek, "Burada hastalarımıza bakıyorlar, Allah razı olsun. Yaklaşık bir aydır konteyner kentteyim, buraya ilk defa geldim." diye konuştu.

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