Depremzede ayakkabı tamircisi, 4 metrekarelik çadırda ekmeğini kazanmaya devam ediyor

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MALATYA (AA) - ABDULLAH ÖZKUL/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, çevredeki iş hanlarının zarar görmesi nedeniyle dükkanını açamayan Ekrem Ceyhan, meydanda kurduğu 4 metrekarelik çadırda ayakkabı tamir ediyor.

Kent merkezinde ayakkabıcıların bulunduğu Cezmi Kartay Caddesi'ndeki iş hanı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde büyük zarar gördü.

İş hanında 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ekrem Ceyhan (51) da iş yerinin yakınındaki dükkanlar hasar görünce baba mesleğini zor da olsa çadırda sürdürmeye karar verdi.

Emekliler Parkı'nda kurduğu 4 metrekarelik çadırda ayakkabı tamir ederek, ailesinin geçimini sağlamaya devam eden Ceyhan, AA muhabirine, çok büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremlerde 11'inci kattaki evlerinin çatısının çöktüğünü, sonrasında ise oğlunun evinde kalmaya başladıklarını anlatan Ceyhan, 40 yıldır ayakkabı tamiri yaptığı dükkanını da çevresindeki iş yerleri hasar gördüğü için açamadığını belirtti.

Ceyhan, yıllarca büyük emek vererek babasından öğrendiği mesleğinin heba olmasına gönlünün razı olmadığını dile getirerek, kurduğu çadırda çalışmaya başladığını ifade etti.

- "Bu işten ekmek yiyoruz"

Hayatın normal akışına dönmesi için Malatyalı esnafın çalışmak zorunda olduğunu anlatan Ceyhan, "Her sabah 10.00'da geliyorum. Büyük dikiş makinem yok ama kollu makinem var. Ayakkabıların üst kısımlarını dikiyorum, boya yapıyorum, astar yapıyorum, elimden gelen çabayı gösteriyorum. Malatya'yı terk edersek, kim kalacak? Mecbur sahip çıkmamız lazım. Babam bu işi yapıyor, ben bu işi yapıyorum, kardeşlerim de bu işi yapıyor. Bu işten ekmek yiyoruz." diye konuştu.

Ceyhan, daha önce bu büyüklükte bir deprem yaşamadığını dile getirerek, yılmadan ailesinin geçimini sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Baba mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Ceyhan, "İşler normal, ekmeğimiz çıkıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Akşama kadar çalışıyorum. Devletimiz bir konteyner verirse ben de Malatyalılara hizmet etmeyi sürdürürüm." dedi.





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