Bakan Ersoy, Malatya'da temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu:

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kalıcı konutların temellerinin kısa sürede atılacağını ve depremzedeleri kalıcı konutlara yerleştireceklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, büyük bir afet yaşandığını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgede görevlendirildiğini hatırlatan Ersoy, bu süreçte Malatyalıları yakında tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ramazan boyunca birlikte oruç tutup, birlikte iftar açtıklarını ve Malatyalılarla güç birliği yaptıklarını vurgulayan Ersoy, destekleri dolayısıyla Malatyalılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ben çok güzel şeyler yaşadım Malatya'da. Özellikle sizlerin sabrına, sağduyusuna, metanetine hayran kaldım. Bu süreci çok iyi yönettiniz. Bizim elimizi çok kuvvetlendirdiniz. Biz de en hızlı şekilde ihtiyacınız olan öncelikli olarak çadırlarınızı, sonrasında geçici konutlarınızı, konteyner yerlerinizi hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde kalıcı konutlarımızın da temellerini atarak, bir yıl içinde sizi kalıcı konutlarınıza yerleştirerek, bu afeti hep beraber kaldırarak, normal hayatımıza döneceğiz."

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