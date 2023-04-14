Depremzede beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerinin yarım kalan hayalleri için çabalıyor

MALATYA (AA) - ABDULLAH ÖZKUL/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Depremzede beden eğitimi öğretmeni Adil Aydoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, gönüllü antrenörlük yaparak gençleri çalıştırıyor.

Malatya'da depremlerden önce beden eğitimi öğretmenliği, polislik ve askeri sınavlara hazırlık kursları düzenleyen Adil Aydoğan, afetten sonra evlerinin zarar görmesiyle Zonguldak'a akrabalarının yanına gitti.

Kurslara giden öğrencilerinin bir kısmının şehirde kalması ve sınavlara hazırlanmak istemesiyle yeniden kente dönen Aydoğan, gönüllü olarak gençlere antrenman yaptırıyor.

İnönü üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Adil Aydoğan, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır gençleri sınavlara hazırladığını söyledi.

Depreme kadar her şeyin yolunda gittiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi grubumuzla çok iyi bir potansiyel yakalamıştık, iyi de gidiyordu. Hava şartlarından dolayı antrenmanları 4 gün iptal etmiştik. Artık o gün, pazar günü akşamı çocuklar 'Hocam yarın mutlaka antrenman yapalım, artık iptal etmeyelim' dedi. Biz de 'Yarın ne olursa olsun antrenmanı yapalım' dedik ama deprem günü sabah çok büyük bir felaket yaşadık. Birinci depremden sonra aynı gün ikinciyi yaşamamız, yıkımların olması, çok büyük bir felaketti."

- "Öğrencilerimiz için gönüllü geldim"

Aydoğan, çoğu kişinin mecburen şehri terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, kalanların çadırlarda, konteynerlerde, zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını vurguladı.

Depremden sonra bir hafta kadar Malatya'da kaldığını, hava şartları ve kalacak yer sıkıntısından dolayı ailesiyle Zonguldak'a yakınlarının yanına gittiğini dile getiren Aydoğan, öğrencilerinden birçoğunun da başka şehirlere gittiğini anlattı.

Aydoğan, şehirde kalan öğrencileri için tekrar Malatya'ya geldiğini aktararak, "Belki başka bir yerde, başka bir iş yapabilirdim. Daha rahat bir şekilde hayatımı sürdürebilirdim ama eşimi, çocuğumu, ailemi başka bir yerde bırakıp sırf Malatya'nın gençleri, öğrencilerimiz için gönüllü geldim. Zor bir süreçteyiz. Bu çocukları hayallerine kavuşturmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin sınav psikolojisine girmeleri noktasında tereddütlerinin olduğuna işaret eden Aydoğan, her şeye rağmen gençlerin hayalleri için savaşmak istediğini gördüğünü söyledi.

- "Zor bir süreçten geçiyorlar"

Aydoğan, depremlerden sonra antrenmanlara 15 kişiyle başladıklarını, şu anda 40 kişiye ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Halen gelmek isteyen öğrenciler var. Geldiğimizi duyup sevinen çok öğrencimiz var. Türkiye'nin 81 ilindeki öğrencilerle aynı sınava girecekler ama çok zor bir süreçte hazırlanıyorlar. Maddi ve farklı bir çıkarımız yok. Tek amacımız normalleşmek, çocukları hayata kazandırmak, sonuçta zor bir süreçten geçiyorlar. Amacımız çocukları hayallerine kavuşturmak, üniversiteyi kazandırmak, belki polis olacaklar. Birçok öğrencimiz bu şekilde belki hayata tutunacak."

Beden eğitimi öğretmenliği sınavına hazırlanan Zerda Polat da çok kötü günler yaşadıklarını anlatarak, "Bu zor süreçte, Adil hocamız bizi hiçbir zaman bırakmadı. Tekrar şehre gelerek içimize bir umut doğurdu. Onun sayesinde azim, hırs, başarı ne demek tekrar öğrendik." dedi.

Ebubekir Üstün de bu zor şartlarda kendilerini yalnız bırakmayan Aydoğan'a teşekkür ederek, depremlerde salonlarının da yıkıldığı ancak çalışmalara açık alanlarda devam ettiklerine işaret etti.

Yaren Atabey ise polislik sınavına hazırlandığını anlatarak, "Tek hedefim polis olmak. Onu gerçekleştirmek için buraya geldim. Adil hocam çok yardımcı oldu, Allah razı olsun. Çoğu kişinin hayallerini gerçekleştirmek için kurs açtı." diye konuştu.





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