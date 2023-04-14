Malatya'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan H.S'yi Yeşilyurt ilçesinde operasyonla yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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