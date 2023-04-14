Depremlerden etkilenen Malatya ve Kilis'te cuma namazı kılındı

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MALATYA/KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Kilis'te ramazanın son cuma namazı kılındı.



"Asrın felaketi" diye adlandırılan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde Rahmi Akıncı Camii'nde, cuma namazı öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar daha sonra Kadir Gecesi'nin faziletlerine değinilen hutbeyi dinleyip cuma namazını kıldı.



Kilis'te de Ömer Faruk Kayabaş Camisi cuma namazı için gelenler vatandaşlarla dolup taştı.



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