Malatya'da depremzede berber ve kuaförler bayram öncesi iş yerlerini açtı

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da berber ve kuaförler, hasarsız ve az hasarlı iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, AA muhabirine, depremlerin kentte büyük yıkıma neden olduğunu anlattı.

Depremler nedeniyle odaya üye çok sayıda iş yerinin yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü ifade eden Toptaş, "Odamıza bağlı 450 civarında güzellik merkezi, kuaför ve berber esnafımız mağdur oldu. Depremin hemen ardından şehri terk eden meslektaşlarımız oldu. Evleri, iş yerleri yıkıldı, mağdur oldular, mecburen aileleriyle il dışına gittiler." diye konuştu.

Toptaş, depremden sonra kentten ayrılmadığını belirtti.

"Burada kaldık, mücadelemizi verdik, 'Şehrimizi ayağı kaldıracağız' dedik. Meslektaşlarımızı arayarak, dönmeleri için çaba sarf ettik. İş yerleri az hasarlı olan 100'ün üzerinde üyemiz işlerinin başına döndü." diyen Toptaş, üyelerin büyük kısmının iş yeri arayışında olduğuna işaret etti.

Konteynerlerin kurulumunun sürdüğünü belirten Toptaş, kurulumu devam eden konteynerlerden kendilerine iş yeri verilmesini beklediklerini ifade etti.

Toptaş, bayramdan sonra konteynerlerin teslim edilmesini beklediklerini dile getirerek, "Konteyner çarşılar yapılmaya başlandı. İnşallah onlar kurayla esnafa verilecek. Kenti hep beraber, el birliğiyle ayağı kaldıracağız." diye konuştu.

- "Şehrin normalleşmesi açışından hizmet vermek istiyoruz"

Kentte 35 yıldır kuaför salonu işleten Hüseyin Akdağ, şehrin normalleşmesi için gayret göstererek, iş yerini açtığını belirtti.

Akdağ, "Çok iş olmuyor ama şehrin normalleşmesi açışından hizmet vermek istiyoruz. Deprem nedeniyle gelir kaynağımız olmadığı için ödemelerde sıkıntı yaşayacağız. Esnafı yormayacak şekilde kolaylık sağlamaları bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Kuaför Şener Eroğlu da iş yerini açarak çalışmaya başladığını anlatarak, bayram dolayısıyla kentte kalanların dükkana gelmeye başladığını ifade etti.

Depremden önce 7 çalışanı olduğunu belirten Eroğlu, şu an ise 4 kişi çalıştıklarını ifade etti.

Şener Eroğlu, "Memleketimize sahip çıkmamız lazım. Normalleşmek için iş yerimizi açtık. Allah devletimizden razı olsun, her zaman vatandaşının yanında oldu." dedi.

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