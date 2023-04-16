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Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi

AA

Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 12 noktada kurulan 5 bin 959 konteynere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi.

Depremlerin etkilediği Malatya'da, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği alanlara ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Elektrikli ısıtıcı, ocak, mutfak ve banyonun yer aldığı, sıcak su imkanının bulunduğu konteynerlere çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedeler yerleştiriliyor.

Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, AFAD tarafından kentte şu ana kadar 12 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 5 bin 959 konteynere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi.

- "Tüm ihtiyaçlarımızı getiriyorlar"

Depremzedelerden İhsan Ceylan, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını, konteyner kentte yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendilerine imkan sağlayan yetkililere teşekkür eden Ceylan, "Allah devletimizden razı olsun, konteyner verdi, başımızı sokacak yerimiz oldu. Öyle olmasa perişan olurduk. Tüm ihtiyaçlarımızı getiriyorlar. Çok şükür idare ediyoruz." dedi.

Ceylan, konteyner kentte yemek dağıtımının da olduğunu belirterek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Depremin psikolojisini üzerlerinden hala atamadıklarını dile getiren Ceylan, "Konteynerde çocuklar, torunlar geziyor sanki deprem oluyor sanıyoruz. O his halen var." ifadelerini kullandı.

- "Sürekli gelip halimizi, hatırımızı soruyorlar"

Hatice Alpargo ise çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, depremde evlerinin yıkıldığını, eşyalarının enkaz altında kaldığını anlattı.

Alpargo, "Sadece canımızı kurtardık, buna da şükür. Şimdi buradayız, Allah devletimizden razı olsun. Sürekli gelip halimizi, hatırımızı soruyorlar. Biz de idare etmeye çalışıyoruz. Burada konteynerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Devletimiz her şeyimizi karşılıyor, kapıya kadar getiriyorlar. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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