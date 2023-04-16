Dokuz Eylül Üniversitesi gönüllüleri, Malatya'da temel ihtiyaç ve etkinlik üniteleri kurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE / ABDULLAH ÖZKUL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'daki konteyner kentte, Dokuz Eylül Üniversitesince (DEÜ) oluşturulan eğitim, sanat, gastronomi ve su arıtma ünitelerinde afetzedelere hizmet sunuluyor.

Depremlerin ardından yaraları sarmak için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar öncülüğünde kente gelen üniversitenin gönüllü personeli ve öğrenciler, Malatya Teknokent'teki konteyner alanına etkinlik üniteleri yerleştirdi.

Gönüllüler, konteyner ünitelerde depremzedelere eğitim, sanatsal etkinlik, gastronomi ve su arıtma gibi çeşitli hizmetleri ulaştırıyor.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, AA muhabirine, gönüllülerin 7/24 esasıyla çalıştığını, kurdukları mutfakta iftar saatlerinde yemek servisi yaptıklarını söyledi.

Konteyner kentte misafir edilen depremzedelerin beslenmelerine önem verdiklerini belirten Hotar, "Bölgede konumlandırdığımız mutfağımızda düzenli olarak yemek çıkarıyor ve dağıtıyoruz. Yine ekibimizde çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları kurabiye ve tatlıları da başta çocuklarımız olmak üzere misafirlerimize ikram ediyoruz." dedi.

Yaşanan afetlerden dolayı temiz suya erişimin daha da önemli hale geldiğine işaret eden Hotar, üniversite olarak vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak iki arıtma ünitesini Teknokent'teki konteyner kente ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekmek ve yemek fabrikasına kurduklarını belirtti.

Hotar, böylece hem içilebilir hem de gıda amaçlı suya ulaşım noktasında önemli bir adım attıklarını ifade etti.

- "Hepimiz Çocuktuk Sanat Atölyesi" hayata geçirildi

Birey ve toplum hayatının vazgeçilmez unsurları olan bilim ve sanatı bir araya getirecek çalışmalar da yürüttüklerini dile getiren Hotar, Güzel Sanatlar Fakültesince "Hepimiz Çocuktuk Sanat Atölyesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Hotar, atölyede depremzede çocukların renklerle kendilerini ifade edecekleri etkinlikler düzenlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylece bu zor zamanlarda evlatlarımızın moral ve motivasyonunu artırmaya gayret ediyoruz. Yine deprem bölgesindeki eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi adına, evlatlarımızın lise ve üniversite sınavlarına hazırlanması için de çalışıyoruz. Bu noktada kurduğumuz uzaktan eğitim ünitesinde ise şu anda bazı derslerimizi yüz yüze veriyoruz. Önümüzdeki günlerde burada çevrim içi eğitimlere başlamaya hazırlanıyoruz."

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Birim ise proje kapsamında sanatsal etkinlikler yapmak üzere Malatya'ya gönüllü geldiklerini söyledi.

Ebru sanatını tanıttıkları çocukları renklerle buluşturduklarını anlatan Birim, ailelerin de zaman zaman etkinliklere katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Görkem Birgin, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere beslenmede özel gereksinimli kişiler için üretim yaptıklarını belirtti.

Birgin, yaşlı ve kolesterolü yüksek olanlar için yağı, tuzu az ürünler hazırladıklarına işaret ederek, "Çocuklarımıza da özledikleri anne kurabiyelerini, keklerini ve poğaçalarını tekrardan tattırmak istedik. Depremin acılarını biraz azaltarak normal hayata dönmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.