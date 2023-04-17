Malatya'da servisten otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da bakım için servise bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

H.K, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki servise bıraktığı otomobilinin çalındığı iddiasıyla jandarmaya müracaat etti.

​​​​​​​Şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 saatlik çalışma sonucunda şüphelileri tespit etti.

2 zanlı gözaltına alınırken, otomobil de sahibine teslim edildi.

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