Gönüllü gençler, deprem bölgesinde çocuklara dokunuyor

MALATYA (AA) - Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nden 30 personel ve gönüllü, çadır ve konteyner kentlerle köylerdeki çocukları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Battalgazi ilçesindeki Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ndeki kurulan çadırkente gelen Afyonkarahisarlı ekibin gençlik lideri Şeref İlarslan, AA muhabirine, 7 personel ve 23 gönüllü gençle Malatya'da bulunduklarını belirterek, yanlarında getirdikleri çok sayıda oyuncağı çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Malatya'da çocukların yanında olmaya ve ailelere destek olmaya geldiklerini dile getiren İlarslan, şöyle konuştu:

"Burada gönüllü gençlerimizle çocuklarımıza yönelik geleneksel sokak oyunlarımız, çocuk danslarımız, yüz boyama etkinliklerimiz, akıl zeka oyunları, sportif faaliyetler ve birçok alanda gençlerimizle beraber olmaya gayret ediyoruz. Yanımızda 1000'e yakın oyuncak getirdik ve bunları çocuklarımıza ulaştırdık. Ramazan Bayramı münasebetiyle de yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak etkinliklerimizle çocuklarımıza bir gülüş ve tebessüm oluşturmak için sahada olmaya devam edeceğiz."

- Malatya 5. durak oldu

Kurum personeli Meryem Akkurt, depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da görev aldıklarını anlattı.

Bölgedeki genç ve çocukların kendilerine ihtiyacı olduğuna değinen Akkurt, "Çocukları ve gençleri mutlu etmek, onlarla ve aileleriyle konuşabilmek, yaralarını sarmak için sahadayız. Çocuklarla beraber çocuk oyunları oynuyoruz, resim ve yüz boyama etkinliğiniz oluyor. Spor faaliyetleri yapıyoruz. Onun dışında çocukların taleplerine göre de etkinlikler de yapabiliyoruz. Çocuklar dansları çok seviyor. Sıkılmadan saatlerce dans ediyor ve çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

- Çocuklar da mutlu

Depremzede 9 yaşındaki Ümmü Gülsüm Kanatlı, depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve bir aydır ailesiyle konteyner kentte konakladıklarını dile getirdi.

4 kardeşiyle gelen ağabey ve ablalarıyla keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Kanatlı, "Hep birlikte şarkılarla oynuyoruz. Güzel gösteriler yapıyorlar. Bende müzikli danslara katılmayı çok seviyorum. Burada hep birlikte çok eğleniyoruz." dedi.

Depremzede 10 yaşındaki Betül Savunmuş ise gönüllü ablalarla dans ettiklerini ve çadırın içerisindeki çeşitli etkinlere katılmayı çok sevdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.