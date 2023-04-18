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Malatya'nın depremzede kadınları kooperatif çatısında yeniden üretime başladı

AA

Malatya'nın depremzede kadınları kooperatif çatısında yeniden üretime başladı

MALATYA (AA) - Malatya'da geçen sene kurulan ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üretime ara veren "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi" üyeleri, yeniden üretime başladı.

Geçen yıl Battalgazi Belediyesince kurulan kooperatifin üyeleri, yeniden tezgah başına geçti.

Yöresel yemek ve tatlı üretimine yeniden başlayan depremzede kadınlar, aldıkları siparişleri belediyenin kendilerine tahsis ettiği yerde üretip satıyor.

Kooperatif üyesi Yasemin Yılmaz, AA muhabirine, evlerinin yıkılmasını ve yakınlarını kaybetmenin verdiği acıları bir yana bırakıp, tekrar eski günlere dönmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda işe yeniden başlamanın kendisine iyi geldiğini anlatan Yılmaz, "Sayımız şimdiye göre çok daha fazlaydı ama depremde evleri yıkılan çoğu arkadaşımız kentten ayrıldı. Depremden önce maddi manevi her şey çok güzeldi. Depremden önce kursa 15 kişi katılmıştı. İnşallah tekrar eski günlere döneceğiz." dedi.

Normal bir hayata dönmek için kolları yeniden sıvadıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hayat devam ettiği için şimdi bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Depremzedelere de kendimize de psikolojik olarak maddi manevi destek olmak için işimizin başındayız. Maddi anlamda çok fazla bir beklentimiz yoktu ilk başlarda. Müşterilerimizin de çoğu şehir dışına gitti. Maddi gelirimiz az oluyor ama yine de çok şükür. Giden müşterilerimiz şehir dışından tekrar bize ulaşıyorlar ve taleplerini yapmaya devam ediyoruz."

- Sosyal medya ve telefonla sipariş alıyorlar

Kooperatif üyesi Hanife Salman ise her şeye rağmen hayatın devam ettiğini ve yeniden ayağa kalkacaklarını aktardı.

Zamanla her şeyin eskisi gibi olacağına inandıklarını ifade eden Salman, şunları kaydetti:

"Tekrardan işimizin başına döndük. Çok verimli olmasa da yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an yöresel yemekler, el baklavası, tatlılar, börekler yapıyoruz. Sipariş üstüne çalışıyoruz. Fiyatları da çok uygun. Her türlü yöresel yemek ve yöresel tatlı siparişlerini almaya başladık. Bizlere sosyal medya üzerinden, internetten ulaşıyorlar. Sipariş alabiliriz ve kargoyla da gönderebiliriz."

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