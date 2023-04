Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi

MALATYA (AA) - MUHAMMET MUTAF/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, enkaz kaldırma işleminde sona gelindi.



Malatya'da koordinatör olarak görevlendirilen Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanını üzüntüye boğan depremlerin ardından ekiplerin sahada arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her alanda yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Hayatın normalleşmesi adına enkaz kaldırmanın önemine işaret eden Öksüz, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike teşkil eden binaların yıkılması ve mevcut yıkık binaların da kaldırılması, döküm sahalarına nakledilmesiyle ilgili elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

- Acil yıkılacak ve yıkılması gereken binaların yüzde 93'ü kaldırıldı

Öksüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Kars İl Özel İdaresi personeliyle 60 kişilik kontrol teşkilatı oluşturduklarına ve süratle enkaz kaldırma işlemlerinin ihalesini yaparak çalışmalara başladıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Amacımız buradaki enkazı bayrama kadar kaldırmak, acil yıkılması gereken binaları yıkmak ve soncunda vatandaşımızı eski normal hayatına döndürme yönünde önemli bir adım atmaktı. Çok şükür bugün itibarıyla enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldiğimizi ifade edebilirim. Aşağı yukarı acil yıkılacak ve yıkılması gereken binaların yüzde 93'ünü kaldırmış durumdayız. Bayrama kadar bunu yüzde 100'e yaklaştırmak için gayret sarf edeceğiz ve bayrama kadar kısa sürede çalışmaları tamamlamış olacağız. Tabii bunlar acil yıkılacak ve yıkık binalar."

Öksüz, enkaz çalışmalarıyla ilgili olarak şöyle devam etti:

"Acil yıkılacak ve yıkık durumda aşağı yukarı 6 bin 300 bina vardı. Biz şu an itibarıyla bunlardan 5 bin 400'ünü yıkmış olduk. Metrekare olarak da aşağı yukarı 2 milyon 400 bin metrekare civarında yıkıntıyı kaldırmış olduk. Toplam 2 milyon 580 bin metrekare bir yıkıntı ve acil yıkılacak bina vardı. Metrekare olarak yüzde 93'e tekabül ediyor. Şu an şehir merkezinde özellikle Battalgazi'de yüzde 97'ler seviyesine geldik, Yeşilyurt'ta yüzde 90'ları aştık. Tabii Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri merkezden sonra en fazla hasarı alan ilçelerimizdi. O ilçelerimizde de aşağı yukarı yüzde 90'lar civarına geldik. Dolayısıyla biz bunu tüm Malatya'da bir bütün olarak yürütüyoruz. Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerimizin dışındaki diğer ilçelerimizde de yıkıntılar var ama onlar az sayıda. Onların da yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyoruz."

Kent genelinde orta hasarlılar da dahil olmak üzere 45 bin civarında binanın olduğunu belirten Öksüz, orta hasarlı binalarla ilgili de planlamaların devam ettiğini, önümüzdeki günlerde bu çalışmalara da geçileceğini aktardı.

- Bayramdan sonraki hedef ağır hasarlı binalar

Ağır hasarlı binaların yıkımı için de planlamaların yapıldığını belirten Öksüz, hasar tespit çalışmaları sonuçlarının askı sürecinde olduğunu anımsattı.

Öksüz, askı süreci sonrası ağır hasarlı binaların durumunun netlik kazanacağını vurgulayarak, "Askı süreci bitmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan bayramdan sonra bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek." ifadesini kullandı.

Vatandaşın çok zarar gördüğünü, yakınını kaybettiğini ve psikolojik açıdan sıkıntılar yaşadığını anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Amacımız hayatı bir an önce nasıl normalleştirebiliriz, burada eski düzeni nasıl tekrar geri getirebiliriz. Bütün kamu görevlileri ve gönüllüler olarak bunun için çok gayret sarf ediyoruz. Biz de bu gayreti en üst düzeyde gösteriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarını bitirerek vatandaşlara bu yönde destek vermek istiyoruz. Çok şükür şu an itibarıyla bunu başardık. İnşallah ağır hasarlı binaların yıkımının tamamlanmasıyla her şey eskisi gibi olacak. Vatandaşlarımız enkazdan, ağır hasarlı binalardan kurtulmuş olacak."

