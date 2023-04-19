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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, hasar tespit çalışmalarını anlattı:

AA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, hasar tespit çalışmalarını anlattı:

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, evlerinde yapılan hasar tespit çalışmalarını beğenmeyenlerin, itiraz dilekçesi vermesi gerektiğini söyledi.

Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Mahallesi'nin arka kısmında gazetecilere tahsis edilen konteynerleri ziyaret eden Gürkan, basının, toplumun duyu organı olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının doğru hareket ettiği sürece toplumun da doğruya yönlendiğini ifade eden Gürkan, "6 Şubat'ta vuku bulan deprem asrın felaketi, kıyametin provasıdır. Yıllardır, bu topraklarda buna benzer büyük bir felaket yaşanmamıştır. İnşallah, bu asrın felaketinde Malatya'da yeniden dönüşümü hep birlikte el ele vererek yapacağız ve küllerimizden dirileceğiz." dedi.

Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da devlet ricali önünde, şehrimizin yerinde dönüşümü ve seyrekleşmesiyle birlikte yatay mimariyi de esas alan bir yaklaşım içinde bütüncü plan ve lokal uygulamalarla teklifini ettik. Şu anda bu teklifimiz büyük bir merhale aldı. Türkiye gündeminde de yerinde dönüşüm kaçınılmaz bir durumda. Bu anlamda inşallah şehrimizin yeniden dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremden sonra hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları yaptığını anımsatan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin de başarılı bir sınav verdiğini dile getirdi.

Gürkan, Malatya'da yapılan hasar tespit çalışmaları raporlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer vatandaşımız evinin ağır hasarlı olmadığını düşünüyor veyahut da tespit edilen hasar raporunun şeklini, seviyesini beğenmiyorsa muhakkak itiraz dilekçesini versin. İtiraz dilekçesi sonuçlanıncaya kadar da binada cam, pencere, dolap ve laminantları sökmesinler. Yazık olur, bu milli servettir." diye konuştu.

- "Yeniden bir inceleme süresi gerçekleştirilecek"

Gürkan, itiraz süreçleri başlamadan önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinden gelen heyet ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teftiş heyetiyle 25 lokasyon ve 9 merkezde inceleme yapıldığını söyledi.

İncelemelerin sonucunda, daha önce verilen raporların şeklinin değişebileceğinin ifade edildiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu, 'Ağır hasarlı evler yani hafif hasarlıya dönecek veyahut da hasarsıza dönecek' şekilde bir anlama gelmesin. Benim buradaki düşüncem, milli servetimizin ve dişimizden tırnağımıza artırarak sahip olduğumuz mülk olarak evimizin heder olmaması. Bu konuda yeniden bir inceleme süresi gerçekleştirilecek. Bu itiraz süresince gelen yeni teknik elemanlar daha detaylı bir inceleme fırsatı bulacaklar. O incelemenin sonucundaki rapora göre, yol haritamızı belirlememiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda da bunu kamuoyuna deklare etme gereğini duydum."

Ziyarette, AK Parti Malatya milletvekili adayı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya Televizyoncular ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın da yer aldı.


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