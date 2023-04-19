Depremzede esnaf için kurulan "Doğanşehir Çarşısı"nda bayram alışverişi hareketliliği

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hizmete açılan "Doğanşehir Çarşısı"nda bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor.

Sivas Belediyesince ilçede iş yerleri yıkılan esnafın ticareti sürdürebilmesi, ekonominin canlanması amacıyla başlatılan 58 konteynerlik çarşının kurulumu tamamlandı.

Dükkanlarına yerleşen esnaf, bayram öncesi satışa başladı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, 58 esnafa konteyner çarşıdaki dükkanların tesliminin noter kurasıyla yapıldığını söyledi.

Çarşı esnafının 20'ye yakın iş kolunda faaliyet gösterdiğini belirten Kılıç, "Çarşımızda faaliyetlerine başlayan esnafımız, bayram öncesi hareketlendi. İnşallah bayram günleriyle haraketlilik daha da artacak. Burada inşallah esnafımız güzel işler yapar, hayırlı kazançlar nasip olur." dedi.



Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal ise büyük yıkım yaşanan ilçede esnafın da çok yara aldığını vurguladı.

Sivas Belediyesinin desteğiyle kurulan konteyner çarşıda farklı iş kollarındaki esnafın faaliyetlerine başladığını aktaran Topal, "Hayatı normale döndürmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Esnafımız şu anda çok memnun. Bayram öncesi çarşıda alışveriş yapılıyor." diye konuştu.

- "Ekmek paramızı çıkartıyoruz"

Çarşı esnafından Emir Hüseyin Tanık, 5 yıldır işlettiği lokantasının depremde ağır hasar aldığını dile getirdi.

Yeni dükkanda eşi ile birlikte çalıştıklarını belirten Tanık, "Çok şükür ekmek paramızı çıkartıyoruz. Yavaş yavaş biz de insanlar da çarşıya alışmaya başladı. Vatandaşlar çarşıya geliyor ve istediklerini alıyor." dedi.

Kasap Alpaslan Ürkmez de çarşıda başlayan ekonomik hareketliğin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

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