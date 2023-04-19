Malatya'da şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.Y. (31) idaresindeki 44 ADT 081 plakalı minibüs, yeni çevre yolu Kuşdoğan mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, araçta bulunan Fatma Yıldız (44) hayatını kaybetti, sürücü ile Ş.Y. (74) yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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