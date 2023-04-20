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Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi

AA

Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da jandarma, depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Jandarma ekipleri, depremin yaralarını sarmak için il genelinde gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Ekipler, Doğanşehir ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde çocukları, kıyafet ve oyuncak armağan ederek sevindirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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