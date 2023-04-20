Battalgazi Belediyesinden depremzede çocuklara bayram hediyesi

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meyana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, Battalgazi Belediyesince depremzede çocuklara kıyafet hediye edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerden etkilenen Battalgazi’de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bayram öncesinde çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek, çocuklara bayramlık kıyafet verdi.

500 çocuğa ayakkabı, pantolon, tişört ve çeşitli hediyeler veren Güder, gazetecilere, buruk geçirecekleri ramazan bayramında biraz da olsa çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki tebessüme vesile olduklarını belirten Güder, şöyle devam etti:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremin yaralarını da asrın dayanışmasıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı sarmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugün ramazanın son günü ve ramazan ayını hüzünle tamamlıyoruz. Bu yılki ramazan bayramını da buruk karşılıyoruz. Tüm İslam aleminin ramazan bayramını kutluyor, bu tür afetlerin bir daha yaşanmadığı nice bayramlar diliyorum. Bayramlar çocukların gözünden daha da neşelidir. Bayramlar denilince akla çocuklar gelir. Battalgazi Belediyesi olarak bizler de ramazan bayramı öncesi ilçemizdeki çocukların yüzünü güldürdük."

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