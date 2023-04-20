Malatya Valisi Hulusi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramların birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, kardeşliğin dalga dalga yayıldığı, güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olan bayramlarda iyiliğe ve güzelliğe yönelmek gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Ülke olarak yaşadığımız bu deprem felaketinin yaralarını millet olarak saracak, birlik ve beraberlik içinde sıkıntılı günleri de geride bırakacağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin amacıyla Valiliğimizce gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bu önlemlerin hassasiyetle uygulanması için güvenlik teşkilatlarına gerekli talimatlar verilmiştir."

Şahin, bayram günlerinin hüzne dönüşmemesi için vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı.

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