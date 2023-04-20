Malatya'da sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

Malatya-Elazığ kara yolu güzergahı ve kent merkezinde sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.