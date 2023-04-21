İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da depremzedelerle buluştu:

MALATYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi.

Akşener, Yeşilyurt ilçesindeki Güzelbahçe Çadırkentte düzenlenen Halil İbrahim Sofrası Buluşmalarındaki konuşmasında, yakın tarihin en büyük acılarından birinin yaşandığını ve herkesi derinden yaralayan büyük bir felaketi hep birlikte göğüslediklerini söyledi.

Yaraları birlikte sararak, yardım isteyenlere birlikte koştuklarını dile getiren Akşener, "Biliyorumki yaşadığımız felaketin izleri ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek. Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı, tüm Türkiye'nin kulaklarını çınlatan o feryatları, asla ve asla unutmayacağız. Elbette ki acının asıl sahibi sizlersiniz." dedi.

Akşener, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyerek, şöyle devam etti:

"Allah tüm depremzedelerimize direnme gücü versin. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Benim Meral Akşener olarak 2015, 2016, 2017'den beri Türkiye'ye dair bir hayalim var. 21 yıldır bitmeyen bir döngü içerisindeler. İnsanlarımızı birbirinin karşısına dikerek, koltuklarını korumaya çalışanlara karşı bir hayalim var. Manevi değerlerimizi tartışmaya açarak, siyaset yaptığını zannedenlere karşı bir hayalim var. Oculuk buculuk üzerinden bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara karşı, onları sağduyuya vicdana, merhamete, insanlığa davet etmek adına, insanlığı onlara göstermek adına bir hayalim var. Ülkemizi kutuplaşmadan çıkaracak ve bu düzeni bitirecek bir hayalim var. O hayalim de işte bugün birlikte buluştuğumuz bu sofradır. Türkiye tarih yazacak. Aziz milletim şunu asla unutmayın ki bu seçim kişiler arasındaki bir rekabetin seçimi olmayacak, Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak."

Milletin derdini dinleyecek, acısını hissedecek ve öfkesini dindirecek bir devlet anlayışını yaşatan Türkiye için en doğru kararı, halkın vereceğine inandığını aktaran Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimiz saygılı bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip her bir ferdi, bu ülkenin ağasıdır, paşasıdır, beyidir, miridir. Milletimiz mutlu ve huzurlu bir yaşam sürme hakkını güvence altına alan adil bir Türkiye için doğru kararı verecek. Milletimiz kendi kendine yetebilen güçlü bir Türkiye için en doğru kararı verecek. Milletimiz İYİ Parti'yi birinci, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da cumhurbaşkanı yapacak. Biz de bugün Millet İttifakı olarak 8 ilde kurduğumuz bu sofraları inşallah seneye tüm Türkiye'de kuracağız."

Organizasyonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da yer aldı.

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