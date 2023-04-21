Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da emniyet teşkilatıyla bayramlaştı

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MALATYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da emniyet teşkilatıyla bayramlaştı.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gerçekleştirdiği bayramlaşmayla ilgili, "Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğümüzdeyiz. Kahraman mesai arkadaşlarımızla bayramlaşarak görevlerinde başarı diledik. Sümer Polis Merkezi Amirliğimizi ziyaret ettik ve kahraman polislerimizle bayramlaştık. Hep birlikte nice bayramlara inşallah." ifadelerini kullandı.

Aktaş'ı kentte, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Hakan Köse, Ramazan Saruhan, Ömer Faruk Tekin, Turgay Kovancı, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kaygısız ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ile birim amirleri karşıladı.

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