CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da partililerle bayramlaştı:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu memlekette kimse mezhebinden, etnik kimliğinden, giyiminden, kuşamından ya da oy verdiği siyasi partiden dolayı nefret unsuru olmayacak. Allah bize onu yaşatmasın. Biz hiç kimseden nefret etmiyoruz. AK Parti'ye oy verenleri de seviyoruz. MHP'ye, İyi Parti'ye, HDP'ye ve tüm siyasi partilere oy verenler bizim kardeşlerimizdir." dedi.



Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesi’nin Malatya'da kurduğu konteyner kentte düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yoksulluğu ve işsizliği bitecek, çocukların karnını doyurabileceği, iyi eğitim alacağı projeleri olduğunu dile getiren Ağbaba, aile destekleri sigortası kurumu kuracaklarını kaydetti.

- "Biz kimseden nefret etmiyoruz"



Türkiye'ye huzur getirip ayrışmaya son vereceklerine değinen Ağbaba, "Bu memlekette kimse mezhebinden, etnik kimliğinden, giyiminden, kuşamından ya da oy verdiği siyasi partiden dolayı nefret unsuru olmayacak. Allah bize onu yaşatmasın. Biz hiç kimseden nefret etmiyoruz. AK Parti'ye oy verenleri de seviyoruz. MHP'ye, İyi Parti'ye, HDP'ye ve tüm siyasi partilere oy verenler bizim kardeşlerimizdir. Biz kimseden nefret etmiyoruz.” diye konuştu.

Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"O İHA'da, SİHA'da Türkiye'nin ortak değeri, hepimizin değeri. Doğal gaz bulunuyorsa, hepimizin kıymeti, bundan ayrılıyor. Araba yapıyor, bundan ayırıyor. Bu üretilen her şey bu memleketin değeri. Burada üretilen de 84 milyon herkesin. Bundan ayrışma olur mu, nefret çıkar mı? Biz bu memlekette kimseyi düşman görmüyoruz. Biz bu memlekette kimseyi terörist de görmüyoruz. Teröriste terörist diyoruz ama filan partiye oy verdi diye kimseye terörist de demiyoruz. Onu da diyenleri de lanetliyoruz. Lanet olsun onlara. Bu memleketi kim bölüyorsa onlara da lanet olsun."



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