Malatya Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, Gazi Meclisin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla 23 Nisan 1920 günü dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), istiklal ve istikbal mücadelesinin öncüsü olduğunu vurgulayan Şahin, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. TBMM, vatan ve bayrak sevgimizin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsalidir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin 'her şey bitti' denilen bir anda külleri üzerinden yeniden doğuşunu hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Şahin, 23 Nisan'ın inanç ve iman gücü olduğu müddetçe aziz milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü tebessümüyle hayatı güzelleştiren dünya çocuklarına armağan ederek, bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapmış, bu doğrultuda geleceğe yürürken herkesin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Çocuklara verilen değerin en güzel temsili, sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, depremde vefat eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum."

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