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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 23 Nisan mesajı

AA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 23 Nisan mesajı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bağımsızlık ve egemenliğin, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın ise geleceğin teminatı olan çocukların teminat altına alındığının bir nişanesi olduğunu belirtti.

Gürkan, 23 Nisan 1920'nin vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açarak millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi sadece TBMM'nin açılış tarihi değil, aynı zamanda demokrasi ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açıldığı günü, yarının gençleri ve büyükleri olan çocuklara dünyanın ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak armağan etmesi, çocuk ve gençlere verdiği önemin en güzel göstergesidir."

Başkan Gürkan, çocuklara şöyle seslendi:

"Bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz olarak gördüğümüz siz çocuklarımız, ilelebet yaşayacak bir devletin en büyük teminatı, milletinden aldığı gücün göstergesi Meclisimizin açılışının bayram olarak size armağan edilmesindeki sebebi iyi kavrayıp anlamalı ve sizlerden sonra geleceklere de en iyi şekilde anlatmalısınız. Çünkü sizlerin buradan alacağınız ilham ve güçle ülke olarak çok daha güzel ve mutlu günlere kavuşacağımıza inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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