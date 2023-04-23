Darende'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aliyar Polat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Belediye Başkanı İsa Özkan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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