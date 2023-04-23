Malatya'da depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

AA

Malatya'da depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar için Koç Holding tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentteki etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Sportif etkinliklerin yanında yüz boyama etkinliği ve şişme oyun parklarında eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Genel Koordinatör Berna Alkan Koç, AA muhabirine, Koç Holding Gönüllülerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede çocukların yüzünde bir tebessüm olmak için bulunduğunu söyledi.

23 Nisan'da Malatyalı çocuklarla birlikte olmak istediklerini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Buradaki konteyner kentte kalan çocuklarımızla hem eğleniyoruz hem de onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Sportif etkinlikler çocukların yaşadığı sıkıntıları atlatabilmesinde çok önemli yer tutuyor. Onlar için burada bol bol aktif etkinlikler seçtik. Uzman pedagog ve psikologlara danıştık. Bayramlık, oyuncak ve kitaplar da dağıtıyoruz. Koç Holding olarak sürekli çocuklarımızın yanında olacağız."

Etkinliğe katılan çocuklar da alandaki sportif oyunlara katıldıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makamını ilkokul öğrencisine devretti
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makamını ...
Yeryüzü Doktorları Malatya'da depremzede çocuklara çadır kentte etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Yeryüzü Doktorları Malatya'da depremzede çocuklara ...
Darende'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Darende'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Malatya'da depremzede "temsili vali"nin talimatı sağlam binalar yapılması oldu
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede "temsili vali"nin talimatı ...
Malatya'da enkazların yaklaşık yüzde 99'u kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da enkazların yaklaşık yüzde 99'u kaldırıldı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 23 ...
Depremzede tiyatrocular engelli çocuklar için gösteri sahneliyor
YEREL HABERLER Depremzede tiyatrocular engelli çocuklar için gösteri ...
Malatya Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Şahin'den 23 Nisan mesajı
Depremzedelerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Depremzedelerin kaldığı konteynerde çıkan yangın ...
Depremzede aile şehadetinin birinci yılında evlatlarının mezarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Depremzede aile şehadetinin birinci yılında ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da partililerle bayramlaştı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da ...
AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenledi
YEREL HABERLER AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma ...
Bakan Ersoy: Bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da depremzedelerle bayramlaştı:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da emniyet teşkilatıyla bayramlaştı
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da emniyet ...
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ...
Malatya'da depremzedelerle bayramlaşan Aydın Valisi Aksoy:
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedelerle bayramlaşan Aydın Valisi ...
Depremzedeler bayramı geçici yerleşim yerlerinde buruk geçiriyor
YEREL HABERLER Depremzedeler bayramı geçici yerleşim yerlerinde ...
Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da depremzedelerle buluştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da ...
Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram
YEREL HABERLER Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.