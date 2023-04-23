Malatya'da depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar için Koç Holding tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentteki etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Sportif etkinliklerin yanında yüz boyama etkinliği ve şişme oyun parklarında eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Genel Koordinatör Berna Alkan Koç, AA muhabirine, Koç Holding Gönüllülerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede çocukların yüzünde bir tebessüm olmak için bulunduğunu söyledi.

23 Nisan'da Malatyalı çocuklarla birlikte olmak istediklerini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Buradaki konteyner kentte kalan çocuklarımızla hem eğleniyoruz hem de onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Sportif etkinlikler çocukların yaşadığı sıkıntıları atlatabilmesinde çok önemli yer tutuyor. Onlar için burada bol bol aktif etkinlikler seçtik. Uzman pedagog ve psikologlara danıştık. Bayramlık, oyuncak ve kitaplar da dağıtıyoruz. Koç Holding olarak sürekli çocuklarımızın yanında olacağız."

Etkinliğe katılan çocuklar da alandaki sportif oyunlara katıldıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.





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