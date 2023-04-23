Malatya'da trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaştı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekipleri, Malatya-Kayseri D-300 kara yolundaki trafik kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunanlara şeker ve kolonya ikram etti.

Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Malatya'ya yakınlarını ziyarete gelen Şeyma Orçan, deprem bölgesinde tebessüm ederek bayramlarını kutlayan polis ekiplerini görmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ekiplere ikramları için teşekkür eden Orçan, "Bugünlerde polis ekiplerimize çok ihtiyacımız var. Allah önce onları, sonra bizi korusun." dedi.

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