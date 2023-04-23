TİHEK, Malatya'da 23 Nisan Şenliği düzenledi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Çocuğum Haklıyım Grubu işbirliğinde 23 Nisan Şenliği organize edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, çocukların eğlenmesi, aynı zamanda da öğrenmesi amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

TİHEK Başkan Yardımcısı Nimet Özkaya Sevim, AA muhabirine, Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki depremzede çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliğin büyük çaplı olduğunu söyledi.

Çocuklara, hak ve özelliklerini anlatan etkinlikler de yapıldığını belirten Sevim, şunları kaydetti:

"Oyunlarımız, oyun kartlarımız, puzzle oyunumuz ve kitaplarımız, çocuk haklarını eğlenceli halde anlatan şekilde tasarlandı. Bu konuda da Çocuğum Haklıyım Grubu'ndan büyük destek aldık. Onlarla iş birliği içinde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz çok zor günlerden geçti ve geçmeye de devam ediyor. Böyle güzel bir bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Hepsine temas etmek ve dokunmak istedik. Onların heyecanını paylaştığımız için de çok mutluyuz."

Sevim, Malatya'nın ardından Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bütün deprem bölgesinde etkinliği devam ettirmek istediklerini vurguladı.

- "Çok mutluyuz"

Çocuğum Haklıyım Grubu üyesi, Beykent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Öztezel de TİHEK ile Malatya'da çocuk hakları için farkındalık üzerine oyunlar oynadıklarını ifade etti.

Etkinliğe Malatyalı çocukların ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Öztezel, "İnsan hakları ve eşlik grubuyla beraber bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah diğer duraklarda da beraber oluruz." ifadelerini kullandı.





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