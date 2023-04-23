Malatya'da takılan oltasını kurtarmak için çaya giren çocuk boğuldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balık tutarken oltasının takılması üzerine çaya giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kapıdere Mahallesi Çınaraltı mevkisine ailesiyle pikniğe giden Ayşenur İlgazi (7) balık tutarken oltasının takılması üzerine suya girdi.

İlgazi'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İlgazi'nin cesedi bölgeden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çocuğun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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