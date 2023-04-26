Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesindeki depremzede çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Gıda ve kıyafet gibi yardımların yanı sıra deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak desteği de devam ediyor.

Malatyalı iş insanı Ali Güneş, 250 gıda kolisi ve çok sayıda oyuncağı şehrin kırsal kesimindeki çocuklara ve ailelere ulaştırdı.

Irmaklı Mahallesi'nde çocuklara oyuncak dağıtan Güneş, AA muhabirine, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için özellikle gayret gösterdiklerini belirten Güneş, "Depremden etkilenen çocuklarımıza bir nebze olsun tebessüm ettirmek ve depremin etkisinden kurtarmak için kırsaldaki tüm köylerimizi geziyoruz. Onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyoruz." dedi.



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