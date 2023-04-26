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Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor

AA

Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'daki evi ağır hasar gören Yeni Malatyaspor Kulübü'nün aşçısı Selahattin Akçınar, seyyar köfte tezgahı açarak hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Fuzuli Caddesi'ndeki seyyar tezgahta çalışan üç çocuk babası Akçınar, AA muhabirine, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Türkiye'ye başsağlığı dileyen 54 yaşındaki Akçınar, "Deprem yaşayan illerimize geçmiş olsun. Bu acıyı Allah vatanımıza, milletimize bir daha yaşatmasın." dedi.

Akçınar, Battalgazi ilçesi Sıtmapınarı Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar aldığını ve yıkılacağını vurgulayarak, "Depremin ilk günleri bizim için çok zor geçti. Biz depremden sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde bir odada 8 aile birlikte kaldık. Kızımın evinde hasar olmadığı için şimdi orada kalıyoruz, böyle idare ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıldır Yeni Malatyaspor'da aşçılık yaptığını belirten Akçınar, depremler nedeniyle kulübün, mücadele ettiği TFF 1. Lig'den çekilme kararı aldığını ve bu nedenle çalışamadıklarını aktardı.

- "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin"

Akçınar, depremden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen 1,5 maaş alabildiklerini, bu nedenle de geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Kulüpte çalışmadan önce uzun yıllar esnaflık yaptığını anlatan Akçınar, depremin şokunu üzerinden atmaya başladıktan sonra geçimini sağlamak için cadde kenarına tezgah kurarak, alın teriyle parasını kazandığını söyledi.

Akçınar, ramazandan önce köfte pişirip satmaya başladığını, ramazanda ise iftar vakti satış yaptığını belirterek, "Oruç bitti, köfte pişirerek satıyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Her şeye rağmen 'önce vatan' diyorum, vatan sağ olsun." dedi.

Depremde yeğenini ve bir akrabasını kaybettiğini ifade eden Akçınar, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Akçınar, depremzedelere yardımcı olunmasını isteyerek, "Ben devletime, hükümetime güveniyorum, insanları mağdur etmeyeceklerini biliyorum." diye konuştu.

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