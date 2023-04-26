Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

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