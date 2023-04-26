Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kent açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kent açılışında konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kent açılışında konuştu:

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken, konteyner kentleri de kurmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bütün gayretimiz, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir." dedi.

Ersoy, AFAD koordinasyonunda, Rönesans Holding tarafından, İstanbul Başakşehir Belediyesi ve Birleşim Mühendislik işbirliğinde hayata geçirilen, 1534 konteynerin bulunacağı Malatya Yaşam Kent'in açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin fani dünyanın çok ağır bir sınavı olarak kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Bunu yaşamadan anlamanın ve yaşamayana anlatmanın mümkün olmadığını dile getiren Ersoy, bu milletin sabırla, sebatla, dirayetle bir olup, kenetlenerek ne ağır yüklerin altından kalktığını, nasıl zor sınavların üstesinden geldiğini tarihin defalarca yazdığını vurguladı.

Ersoy, dünyada böyle ikinci bir millet daha olmadığına dikkati çekerek, "Bu milletin bir bireyi olmak ve sizlere hizmet etme fırsatı bulmak, yaşadığım müddetçe benim için bir gurur ve şükür vesilesi olmuştur. Dünya tarihinde görülmemiş bir afeti hep beraber yaşadık. Aynı anda 11 şehir afet bölgesine dönüştü. Bu kadar büyük bir alanda, bu büyüklükteki bir afete müdahale etmenin zorluğu çok açıktır. Ancak millet can derdindeyken devlet bahanelerle ilgilenmez, ilgilenemez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır bu devlet anlayışı ile millete hizmet ettiklerini kaydeden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yine öyle yaptık, devlet olarak bütün imkan ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Cumhurbaşkanı'mızın ivedilikle aldığı kararlarla her ilimizde, ikinci bir valimiz çalışmaya başladı. Bakanlar olarak biz sahadaydık. AFAD, Kızılay ve bütün yardım kuruluşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Mehmetçik yine milletine kol kanat germek için buradaydı. İzmir'den Ankara'ya, Edirne'den Artvin'e insanlarımız, kardeşlerinin yarasına merhem olmak için adeta yarıştı. Gönüllülerimiz canla başla çalıştı."

- "Millete karşı sorumluluklarımız var"

Ersoy, dünyanın, devletin afet yönetimi, imkan ve kabiliyetine, milletin yüce gönüllülüğüne hayran kaldığını söyledi.

"Sözün özü, devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık." ifadelerini kullanan Ersoy, şöyle devam etti:

"Elbette bu süreçte birçok özel kurum ve iş insanı da kendilerini var eden bu millete karşı vefa borcunu ödemek için harekete geçti. Onlardan biri de Malatya'nın yetiştirdiği iş insanımız Sayın Erman Ilıcak olmuştur. Hem Malatya'da hem diğer şehirlerimizde konteyner kentler kurarak afetzedelerimizin hizmetine sunmuştur, sunmaya devam etmektedir. Sayın Erman Ilıcak'ın şahsında milletiyle ve toprağıyla her şeyden önce gönül bağı kuran, en büyük karı insanının huzurunu sağlamak, güvenine layık olmak bilen bütün iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremin yaşandığı an itibarıyla çok hızlı bir şekilde görev dağılımı yaparak sahaya inmelerini sağladığını, bakan arkadaşlarıyla ilk günden itibaren sahada olduklarını anlattı.

Millete karşı sorumlulukları olduğunu belirten Ersoy, "Bu kadar kısa sürede yapılan bunca işin, gerçekleştirilen bunca çalışmanın arkasında bu milletin hakkını ödeme azmimiz, irademiz var. Vefat eden kardeşlerimize son görevimizi yapma, geride bıraktıklarına sahip çıkma bilincimiz var. Yaklaşık üç aylık sürede gerçekleştirilen yoğun çalışmalar da bu bilincin neticesidir." dedi.

- "Bütün süreçlerin takipçisiyiz"

Depremin ilk gününden başlayarak çadır ve konteyner kentlerde, yurtlarda ve otellerde vatandaşları ağırladıklarını anımsatan Ersoy, bu alanda büyük bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Ersoy, bugün gelinen noktada ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının muazzam gayretleriyle kalıcı konut inşaatlarına başlandığını vurgulayarak, belli bölgelerde köy evlerinin yapımının tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğine dikkati çekti.

Bakan Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken, konteyner kentlerimizi de kurmayı sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması içindir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerek bakan arkadaşlarım sürekli 11 ilimize gidip geliyoruz. Bütün süreçlerin takipçisiyiz. Sizlerle birlikte bugünlerin de üstesinden geleceğiz ve inşallah bir yıl sonra şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak, kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim ederken de yine burada olacağız. Bir daha böyle acıları yaşamamak adına, kentsel dönüşüm projelerini de yine milletimizle el ele hayata geçiriyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe hep beraber taşıyacağız."

- "Bir ay içinde 30 bin konteyner hedefimiz var"

Malatya Valisi Hulusi Şahin de milletin imkanları dahilinde her türlü yardımın bölgeye akıttığını söyledi.

Açılışını yaptıkları konteyner kentin de bunun güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, kentte özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaları anlattı.

Şahin, hedeflerinin, kalıcı konutlarına geçene kadar vatandaşları olabildiğince konforlu bir şekilde misafir edebilmek olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle Malatya'da 8 bine yakın bireysel ya da toplu konteyner yerleştirildi ve 30 binin üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz. İki hafta içerisinde bu rakamı 75 bin vatandaşa ve 15 bin konteynere çıkarmayı planlıyoruz. Bir ay içerisinde de 30 bin konteyner hedefimiz var." diye konuştu.

- "Toplamda, 1510 konteyneri bugün itibarıyla temin ettik"

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da projelerinin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Projeyi el birliğiyle, imece usulü hayata geçirdiklerini aktaran Ilıcak, "Burada bizim adımız yazıyor ama binlerce insanın bu projelerde emeği var." dedi.

Ilıcak, destekleri dolayısıyla Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na, Birleşim Mühendislik yetkililerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Toplamda, 1510 konteyneri bugün itibarıyla temin ettik. Ya getirdik monte ettik ya da yolda. 6 Mayıs'a kadar bütün konteynerlerimizi getirmiş, yerine takmış olacağız. Bu şekilde imece usulüyle hep beraber bir araya geldik. Tek derdimiz vardı, hemşehrilerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak, onlara destek olmak. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın da konuşma yaptığı törenin ardından Bakan Ersoy, konteyner kentte kalan aileleri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet ...
Malatya'dan ayrılan depremzedelerin kente dönüşü sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'dan ayrılan depremzedelerin kente dönüşü ...
Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte ...
Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği
YEREL HABERLER Malatya'daki depremzede çocuklara oyuncak desteği
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Malatya'da 6 katlı bina çöktü; yandaki binadan 7 kişi ...
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor
Nefes borusuna şeker kaçan depremzede çocuğu nöbetçi askerin "Heimlich manevrası" kurtardı
YEREL HABERLER Nefes borusuna şeker kaçan depremzede çocuğu nöbetçi ...
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının ...
Kayıp ihbarı yapıldı, baraj gölünde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp ihbarı yapıldı, baraj gölünde cesedi bulundu
Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi
YEREL HABERLER Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede ...
Malatya'da kaybolan kişi baraj gölünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da kaybolan kişi baraj gölünde ölü bulundu
Malatya'da jandarma çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma çadır kentlerdeki depremzedeleri ...
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da 1200 ...
Malatya ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler bahar yağmurlarının rekolteye yansımasını bekliyor
YEREL HABERLER Malatya ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler bahar ...
Malatya'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.