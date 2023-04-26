Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentte incelemede bulundu

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti.

Bakan Ersoy, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte, Kırlangıç Mahallesi'ndeki cemevine ziyaret gerçekleştirdi.

Doğanşehir ilçesinde Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan geçici konaklama merkezine gelen Ersoy, depremzedelerle görüştü.

Yaşam alanında vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, bir ailenin konteynerine de misafir oldu.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ve diğer ilgililer eşlik etti.

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