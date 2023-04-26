Malatya'daki cemevlerinin aydınlatma giderleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce karşılanacak

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MALATYA (AA) - Malatya'daki cemevlerinin aydınlatma giderlerinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ödeneceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine dair süreci başlattı.

Cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesinin koordine edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütme görev ve yetkisi verilen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 26 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 22. maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na ek 6. madde gereğince cemevlerinin aydınlatma giderlerini Bakanlık bütçesinden karşılayacak.

Bakanlık tarafından Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Belirtilen kanunun yürürlük tarihi olan 26 Kasım 2022 tarihinden sonra gerçekleşen aydınlatma giderlerinin, İl Müdürlüklerimize ibraz edilen elektrik faturaları üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödenmesi" talimatı verildi.

Malatya Valiliğince geçen yıl bakım onarım işleri gerçekleştirilen kentteki cemevlerinin aydınlatma giderleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Müdürlük bünyesinde kurulan komisyon, cemevleri tarafından ibraz edilen faturaları inceleyip gerekli çalışmaları yaparak aydınlatma giderlerini ödeyecek.



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