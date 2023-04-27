AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam etti

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MALATYA (AA) - AK Parti Malatya milletvekili adayları İnanç Kara Ölmeztoprak, Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, Vahit Atalan ve Ramazan Özcan, seçim çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili adayı Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Ölmeztoprak, devlet, hükumet ve milletin deprem felaketi sonrasında el ele verdiğini vurgulayarak, "Bu birliktelikle bir takım vaziyetlerin içerisinden çıktık. Kalıcı konutlarımız ve iş yerlerimizle birlikte bu şehri daha huzurlu bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletin desteği ve ak kadroların çalışmalarıyla bütün sorunları aşacaklarını belirten Ölmeztoprak, "14 Mayıs gerek Malatya, gerekse Türkiye'nin ulusal, uluslararası, Türk dünyası ve İslam alemindeki rolü açısından da büyük bir önem taşıyor. Türkiye Yüzyılı'nın devam edebilmesi için bu adımlarımız hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili adayları Tüfenkci, Ölmeztoprak, Babacan, Atalan ve Özcan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Eskimalatya'da da seçim çalışması yaptı.

Vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili adayları, muhtarlarla da toplantı yaparak seçimlerde destek istedi.

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